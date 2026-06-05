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Моуринью хочет видеть Матеуша Фернандеша в «Реале». Вылет «Вест Хэма» из АПЛ может облегчить трансфер хавбека (As)

Sports.ru

Жозе Моуринью, который с высокой вероятностью возглавит «Реал» в межсезонье, хочет видеть Матеуша Фернандеша в мадридском клубе, сообщает As.

Моуринью хочет видеть Фернандеша в «Реале»
© Global Look Press

«Сливочные» уже начали работу над подписанием полузащитника «Вест Хэма».

Отмечается, что вылет «молотобойцев» из АПЛ может облегчить возможный трансфер португальца. Этому также способствует улучшение отношений между «Реалом» и агентом игрока Жорже Мендешем.

Фернандешем также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал». Отправной точкой для переговоров называется сумма в 80 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Матеуш провел 36 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Его статистика – здесь.

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