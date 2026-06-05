Моуринью хочет видеть Фернандеша в «Реале»

Жозе Моуринью, который с высокой вероятностью возглавит «Реал» в межсезонье, хочет видеть Матеуша Фернандеша в мадридском клубе, сообщает As.

«Сливочные» уже начали работу над подписанием полузащитника «Вест Хэма».

Отмечается, что вылет «молотобойцев» из АПЛ может облегчить возможный трансфер португальца. Этому также способствует улучшение отношений между «Реалом» и агентом игрока Жорже Мендешем.

Фернандешем также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал». Отправной точкой для переговоров называется сумма в 80 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Матеуш провел 36 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Его статистика – здесь.