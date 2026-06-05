«Краснодар» нашел замену для Виктора Са

«Краснодар» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Флуминенсе» Агустина Каноббио, в котором видит замену для 32-летнего вингера Виктора Са. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, помимо Каноббио, «быки» изучают другие кандидатуры на южноамериканском рынке.

Ранее ESPN сообщил, что Са не будет продлевать контракт с «Краснодаром», заканчивающийся 30 июня. Подчёркивалось, что нападающий близок к заключению соглашения с «Сан-Паулу».

В сезоне-2025/2026 Каноббио принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.