«Саутгемптон» выкупил у «Баварии» права на вратаря

«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о приобретении прав на голкипера «Баварии» и сборной Израиля Даниэля Переца.

В первой части прошлого сезона Перец на правах аренды выступал за «Гамбург», а в январе аналогичным образом пополнил состав «Саутгемптона». Срок действия трудового договора футболиста со «святыми» рассчитан на четыре года.

Перец перешёл в «Баварию» из тель-авивского «Маккаби» в 2023 году. В прошлом клубном сезоне вратарь принял участие в 28 матчах, в которых пропустил 25 голов и 10 раз отыграл всухую. Ранее в составе мюнхенской команды голкипер стал чемпионом Германии сезона-2024/2025.