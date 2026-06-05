Канте не пожал руку Мбаппе перед матчем

Полузащитник сборной Франции и «Фенербахче» Н'Голо Канте прошёл мимо нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе перед товарищеской встречей с Кот-д’Ивуаром (1:2). Канте не пожал руку Мбаппе.

Напомним, в марте во время товарищеского матча между сборными Колумбии и Франции (1:3) вышедший на замену Мбаппе попросил у Райана Шерки забрать капитанскую повязку у Канте. При этом Канте остался на поле.

На чемпионате мира 2026 года французская национальная команда сыграет в одной группе с Норвегией, Сенегалом и Ираком. На мировом первенстве 2022 года сборная Франции дошла до финала, где уступила Аргентине.