Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины»

Паоло Ваноли ушел с поста главного тренера «Фиорентины», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Ваноли возглавлял «Фиорентину» с ноября 2025 года. Под его руководством «фиалки» заняли 15‑е место в чемпионате страны.

— Я хочу поблагодарить Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно сложный момент сезона, когда команда занимала последнее место и не одержала ни одной победы, и проявили силу, серьезность и мужество, чтобы вновь поставить команду на ноги. Они вернули уверенность, единство и сплоченность, приведя «Фиорентину» к спасению в условиях, из которых ни одна команда в истории Серии А не выбиралась. Выражаю благодарность и уважение Паоло и его команде, — сказал президент клуба Джузеппе Коммиссо.

Ваноли 53 года, ранее он тренировал «Торино», «Венецию» и московский «Спартак».