Семшов: Ибрагимов и Данилов ещё сыроваты для большого футбола

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре полузащитника Амира Ибрагимова и защитника Кирилла Данилова в матче сборной России с Буркина-Фасо.

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«В матче с командой Буркина‑Фасо внимание было, прежде всего, сконцентрировано на новичках сборной России. Многие хотели увидеть Амира Ибрагимова. Также сыграл армеец Кирилл Данилов. Скажем честно, молодые ребята ещё сыроваты для большого футбола. Ибрагимову нужно сперва стать лидером молодежной сборной России, а Данилову нужно заиграть в ЦСКА и получить игровую практику в следующем сезоне. Потом их можно будет подключить к национальной сборной. Перескакивать через ступеньки не стоит, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина проведёт ещё один матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.