FIFA внедрит ИИ-сканер в соцсетях для защиты футболистов от оскорблений

Международная федерация футбола (FIFA) намерена расширить применение искусственного интеллекта в социальных сетях для сокращения числа оскорблений в адрес команд и игроков, сообщает Guardian.

К предстоящему чемпионату мира, стартующему в следующий четверг, 11 июня, организация предложила всем национальным федерациям бесплатно внедрить собственный ИИ-сервис модерации Respondology в социальных сетях.

Технология сканирует комментарии по 30 тысячам ключевых слов и скрывает расистские, гомофобные, женоненавистнические и прочие агрессивные сообщения менее чем за две секунды.

При этом автор оскорбления по-прежнему видит свой пост, но не знает, что он скрыт от других пользователей и передан в службу безопасности. Нарушителям могут запретить покупать билеты на матчи FIFA или посещать стадионы клубов.

Помимо этого, FIFA впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала чемпионата мира, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».