Футболистам сборной Ирана выдали визы в США за 10 дней до первого матча команды на ЧМ‑2026

Футболисты сборной Ирана получили визы в США за 10 дней до первого матча команды на чемпионате мира, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

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Отмечается, что визы были выданы игрокам и тренерам в ночь на пятницу.

В мае Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборной Ирана перенести тренировочную базу из штата Аризона в мексиканскую Тихуану из‑за проблем с получением американских виз.

Первый матч сборная Ирана проведет 15 июня в Калифорнии против команды Новой Зеландии. Также футболисты из Ирана на групповом этапе встретятся с командами Бельгии и Египта. Все матчи с участием иранцев пройдут на территории США.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.