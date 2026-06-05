Футболистам сборной Ирана выдали визы в США за 10 дней до первого матча команды на ЧМ‑2026
Футболисты сборной Ирана получили визы в США за 10 дней до первого матча команды на чемпионате мира, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что визы были выданы игрокам и тренерам в ночь на пятницу.
В мае Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборной Ирана перенести тренировочную базу из штата Аризона в мексиканскую Тихуану из‑за проблем с получением американских виз.
Первый матч сборная Ирана проведет 15 июня в Калифорнии против команды Новой Зеландии. Также футболисты из Ирана на групповом этапе встретятся с командами Бельгии и Египта. Все матчи с участием иранцев пройдут на территории США.
Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.