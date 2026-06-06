Футболист сборной России заявил о сломанной игре команды во втором тайме с Буркина-Фасо

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов раскритиковал игру команды во втором тайме товарищеского матча против Буркина‑Фасо. Его слова приводит «Матч ТВ».

«До удаления мы играли хорошо, а после у нас сломалась немного игра», — заявил футболист. Он добавил, что команда старалась порадовать болельщиков.

Ранее 5 июня сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сборной России осталось провести один матч в рамках летнего сбора. 9 июня команда сыграет против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.