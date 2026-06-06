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Министр спорта Гвинеи заявил, что футбольная сборная готова сыграть с россиянами

ТАСС

Сборная Гвинеи по футболу готова провести товарищеский матч против команды России.

Министр спорта Гвинеи заявил о готовности футбольной сборной сыграть с россиянами
© РИА Новости

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта Гвинеи Мамаду Селлу Бальде.

"Это отличная идея. Мы готовы сыграть. Знаем сборную России как трудолюбивую команду с игроками высокого уровня. Безусловно, это может быть хороший матч", - сказал Бальде.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.

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