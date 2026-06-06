Министр спорта Гвинеи заявил о готовности футбольной сборной сыграть с россиянами

Сборная Гвинеи по футболу готова провести товарищеский матч против команды России.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта Гвинеи Мамаду Селлу Бальде.

"Это отличная идея. Мы готовы сыграть. Знаем сборную России как трудолюбивую команду с игроками высокого уровня. Безусловно, это может быть хороший матч", - сказал Бальде.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.