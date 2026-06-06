Папа Римский Лев XIV раскрыл, за какой клуб и сборную болеет

Папа Римский Лев XIV сказал, что будет следить за чемпионатом мира по футболу, но не знает, сколько матчей сможет посмотреть, пишет газета La Repubblica.

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Направляясь в Мадрид - первый пункт назначения шестидневнего вояжа - Лев XIV отдал предпочтение команде испанской столицы «Реал». На вопрос журналистов, за кого бы он болел в Эль-Класико (матч между "Реалом" и "Барселоной") понтифик ответил, что «Папа Римский болеет за все команды». При этом «Превост (фамилия понтифика – Ред.) - за "Реал Мадрид», уточнил он. А на вопрос, за кого он будет болеть на чемпионате мира, который частично пройдет на его родине в Штатах, Лев XIV признался, что между сборной США и командой Перу, скорее, выберет вторую.

До избрания на престол Превост долгие годы был миссионером в Перу. Он имеет гражданство этой страны и отлично владеет испанским языком. Так, его выступления в Испании предусмотрены на испанском.

Известно, что понтифик играет в теннис и занимается конной ездой.