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Папа Римский Лев XIV раскрыл, за какой клуб и сборную болеет

Московский Комсомолециещё 1

Папа Римский Лев XIV сказал, что будет следить за чемпионатом мира по футболу, но не знает, сколько матчей сможет посмотреть, пишет газета La Repubblica.

Папа Римский Лев XIV раскрыл, за какой клуб и сборную болеет
© Московский Комсомолец

Направляясь в Мадрид - первый пункт назначения шестидневнего вояжа - Лев XIV отдал предпочтение команде испанской столицы «Реал». На вопрос журналистов, за кого бы он болел в Эль-Класико (матч между "Реалом" и "Барселоной") понтифик ответил, что «Папа Римский болеет за все команды». При этом «Превост (фамилия понтифика – Ред.) - за "Реал Мадрид», уточнил он. А на вопрос, за кого он будет болеть на чемпионате мира, который частично пройдет на его родине в Штатах, Лев XIV признался, что между сборной США и командой Перу, скорее, выберет вторую.

До избрания на престол Превост долгие годы был миссионером в Перу. Он имеет гражданство этой страны и отлично владеет испанским языком. Так, его выступления в Испании предусмотрены на испанском.

Известно, что понтифик играет в теннис и занимается конной ездой.

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