Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: удивлен, что Сперцян еще не уехал в Европу

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис удивлен, что игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян до сих пор не уехал в Европу, передает "Матч ТВ".

"Вот сейчас идут разговоры про интерес "Комо" к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу", - сказал Канчельскис.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за "Краснодар", отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

"Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у "быков" не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для "Спартака" этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.