Слот отказался возглавить клуб АПЛ

Экс-рулевой "Ливерпуля" Арне Слот не заинтересовался возможностью возглавить "Фулхэм".

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Как пишет talkSPORT, нидерландский специалист ответил отказом на предложение лондонского клуба. Руководство "дачников" начало поиски нового наставника на фоне вероятного ухода Марку Силвы, которого связывают с назначением в "Бенфику". Одним из кандидатов на замену португальцу был Слот, однако договориться со специалистом не удалось.

Нидерландец находится без работы после ухода из "Ливерпуля", который он возглавлял с 2024 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/25.