Слот отказался возглавить клуб АПЛ - talkSPORT
Экс-рулевой "Ливерпуля" Арне Слот не заинтересовался возможностью возглавить "Фулхэм".
Как пишет talkSPORT, нидерландский специалист ответил отказом на предложение лондонского клуба. Руководство "дачников" начало поиски нового наставника на фоне вероятного ухода Марку Силвы, которого связывают с назначением в "Бенфику". Одним из кандидатов на замену португальцу был Слот, однако договориться со специалистом не удалось.
Нидерландец находится без работы после ухода из "Ливерпуля", который он возглавлял с 2024 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии в сезоне-2024/25.