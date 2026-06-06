Сборная России проиграла в товарищеском матче

Юношеская сборная России по футболу (U19) проиграла команде из Египта в товарищеском матче.

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Встреча прошла в Каире и завершилась со счетом 3:1.

Единственный мяч в составе российской команды на 60-й минуте забил Вадим Рассадин. К тому моменту россияне уже пропускали дважды. В оставшееся время египтяне сумели оформить третий гол и довести матч до победы.

Вторая встреча состоится в Каире 9 июня.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.