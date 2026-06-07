Российские клубы не сыграют в еврокубках в сезоне-2026/27

Союз европейских футбольных ассоциаций официально подтвердил, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубковых турнирах в сезоне-2026/27.

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Исполком организации внес изменения в список участников еврокубковых турниров, ссылаясь на "продолжающуюся приостановку участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА".

Российские команды были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года. Московский "Спартак" тогда не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига".

По итогам прошедшего сезона в таблице коэффициентов УЕФА Россия заняла 28-е место.