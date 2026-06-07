Мбаппе выразил недовольство использованием своего изображения при рекламе ставок

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и несколько его товарищей по команде недовольны использованием их изображений при рекламе конторы спортивных ставок. Напряжённость возникла на фоне спора об управлении правами на использование изображения.

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«Нездоровая идея, пропаганда ставок на спорт… Мы французская национальная команда, мы источник вдохновения», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Килиан Мбаппе, Райан Шерки, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ оказались в числе футболистов, которые фигурируют в рекламе, опубликованной сайтом букмекерской конторы. Сообщается, что Мбаппе и Шерки оказались в числе тех, кто меньше всего оценил эту идею.