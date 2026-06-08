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В "Урале" не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера

Газета.Ruиещё 8

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что официальное решение о назначении главного тренера команды будет объявлено в течение двух дней, передает «Матч ТВ».

Глава «Урала» прокомментировал слухи о возможном назначении Юрана
© РИА Новости
«Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Мы со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал Иванов.

8 июня Юран покинул «СКА-Хабаровск», который возглавлял всего две недели, после чего его кандидатуру связали с назначением в «Урал». Также в числе возможных претендентов назывался Ролан Гусев, который в мае оставил пост главного тренера московского «Динамо».

Юран дважды тренировал «Химки»: в 2008 году сохранил клуб в Премьер-лиге, а в 2020-м завоевал путевку в высший дивизион и серебро Кубка России. Также Юран выводил в Премьер-лигу ярославский «Шинник» — в 2007 году.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

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