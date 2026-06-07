Кристиан Эриксен потерял сознание в товарищеском матче Дании с Украиной. Игра остановлена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в товарищеском матче с Украиной. Игра проходит на стадионе «EWII Парк – Оденсе» (Оденсе, Дания). В качестве главного арбитра выступает Сигур Крингстад из Норвегии. Матч был прерван при счёте 2:1 в пользу Дании.

Эпизод произошёл в середине второго тайма. Момент падения не попал в трансляцию. Матч был остановлен на 75-й минуте и не был возобновлён.

Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Дании Патрик Доргу на 13-й минуте. На 36-й минуте защитник Йоаким Мехле удвоил преимущество хозяев. На 44-й минуте полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков забил один ответный мяч.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В группе С европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 Дания заняла второе место, а в раунде плей-офф уступила сборной Чехии (2:2, 1:3 пен.).

Украина также заняла второе место в группе D, а на стадии 1/2 финала Плей-офф проиграла Швеции (1:3).