Инфантино пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино был рад узнать, что полузащитник и капитан сборной Дании Кристиан Эриксен находится в сознании, он пожелал скорейшего выздоровления футболисту.

"Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной. Могу также отметить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча", - заявил Инфантино на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее ТАСС сообщал, что Эриксен упал на газон во втором тайме товарищеского матча между сборными Дании и Украины. Игрок покинул поле на носилках. Встреча была остановлена при счете 2:1 в пользу датчан, позднее пресс-служба датской сборной сообщила, что Эриксен находится в сознании, а матч не будет доигран.

В 2021 году в конце первого тайма матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Эриксену 34 года, он выступает за германский "Вольфсбург".

Также футболист играл за английские "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" и "Тоттенхэм", вместе с которым дошел до финала Лиги чемпионов, амстердамский "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В составе миланского "Интера" Эриксен стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. На чемпионате Европы в 2021 году сборная Дании завоевала бронзовые медали.