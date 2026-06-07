Стало известно состояние потерявшего сознание во время матча игрока с кардиостимулятором

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание после потери сознания во время товарищеского матча против национальной команды Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Эриксен появился в стартовом составе и упал в обморок. Встреча в Оденсе была остановлена во время второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча против национальной команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем его госпитализировали. Как стало известно, датчанин пережил остановку сердца.

После этого спортсмену имплантировали кардиостимулятор. Он вернулся в футбол в январе 2022 года, подписав контракт с «Брентфорд», который в том же году сменил на «Манчестер Юнайтед».