Врач сборной Дании выступил с заявлением по состоянию Эриксена, упавшего в обморок

Врач сборной Дании Мортен Боэсен выступил с заявлением по поводу состояния здоровья полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена. Футболист потерял сознание в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. После инцидента матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

«Кристиан чувствует себя хорошо и сам покинул поле. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был. Он на мгновение потерял сознание, но очень быстро пришёл в себя, и мы сразу же установили с ним контакт. Теперь он пройдёт дальнейшее обследование в больнице, чтобы установить причину инцидента. Мы поддерживаем постоянную связь с ним и врачами больницы. Но у Кристиана всё хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним всё в порядке», — приводит слова Боэсена пресс-служба на странице сборной Дании в соцсети Х.