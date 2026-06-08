Выяснилось, какой клуб возглавит Юран

Юран возглавит «Урал». Сегодня тренер покинул «СКА Хабаровск» – клуб не смог увеличить бюджет (Иван Карпов)
По данным источника, председатель совета директоров екатеринбургского клуба Дмитрий Пумпянский отменил все встречи с кандидатами, в том числе с экс-тренером «Динамо» Роланом Гусевым, и дал карт-бланш президенту «Урала» Григорию Иванову, сделавшему в итоге ставку на Юрана, который ранее дважды выводил команды в Мир РПЛ — «Шинник» и «Химки».
Юран, в свою очередь, сегодня покинул «СКА-Хабаровск» – спустя две недели после назначения.
«Юрана получилось переманить потому, что СКА не выполнил уговор о повышении окладов для новичков под Юрана. Клуб поставил задачу попасть в переходные матчи, но не смог увеличить бюджет и обеспечить достойную зарплату, чтобы заманить нужных футболистов в Хабаровск. В результате договорились расстаться полюбовно [«по семейным обстоятельствам»], – сообщает Карпов.
В минувшем сезоне Лиги PARI «Урал» занял 3-е место, в переходных матчах за право выступать в РПЛ проиграл «Динамо» Махачкала (0:1, 0:2) и расстался с тренером Василием Березуцким.
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«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)