«Реал» заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса

«Реал» на официальном сайте заявил, что предложил «Атлетико» € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид объявляет, что по итогам сегодняшнего заседания совета директоров он предложил клубу «Атлетико» Мадрид € 150 млн за права на игрока Хулиана Альвареса. После изучения и оценки предложения, сделанного в рамках хороших взаимоотношений между двумя клубами, мадридский «Атлетико» поблагодарил за него и отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока», — написано в заявлении «Реала».