В сборной Дании рассказали о состоянии Эриксена после потери сознания

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример рассказал о состоянии полузащитника команды Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче, и выразил благодарность всем, кто помог справиться с этой ситуацией.

Его слова приводит официальный аккаунт датской команды в социальной сети X.

«Это был тяжелый день для всех нас, но, к счастью, Кристиан чувствует себя хорошо и вернулся домой к своей семье. Теперь ему и игрокам нужно немного покоя и тишины, чтобы осмыслить произошедшее и оправиться от шока», — указал он.

Во время товарищеского матча с Украиной Эриксен схватился за сердце и без сознания упал на газон. Игра была остановлена на 65-й минуте при счете 2:1.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на чемпионате Европы — 2020 с Финляндией (лето 2021 года). Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.