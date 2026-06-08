Орлов отреагировал на назначение Кержакова в тренерский штаб «Зенита»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал включение экс-вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в тренерский штаб питерского клуба.

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Кержаков стал тренером вратарей "Зенита", ранее эту должность занимал другой экс-голкипер сине-бело-голубых Юрий Жевнов.

"Я очень доволен, что это произошло. Возможности Жевнова, как человека и тренера, я не знаю. Но то, что Миша Кержаков — человек, воспитанный в Петербурге, это очень хорошо для традиций. И Константин Зырянов в клубе, и Андрей Аршавин. Они и должны осуществлять спортивную политику", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Михаил Кержаков выступал за первую команду "Зенита" с 2005-го по 2010-й, а также с 2015 по 2026 год, включая аренды в "Волгу" (2008), "Волгарь" (2009), "Аланию" (2010), "Оренбург" (2017), а также выступления за "Зенит-2" (2015, 2018).

За основу сине-бело-голубых Кержаков отыграл 138 официальных матчей, в 51 из которых отстоял на ноль. В остальных встречах он пропустил 119 мячей. Кержаков является восьмикратным чемпионом, трёхкратным победителем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка России в составе "Зенита".