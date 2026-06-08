Экс-футболист Мамаев получил должность в «Волге»

Павел Мамаев станет советником президента ульяновской «Волги»
Павел Мамаев подтвердил своё назначение на должность советника президента ульяновской «Волги». Об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов.
«Это правда. Сегодня должны официально объявить. В мои обязанности на посту советника президента «Волги» будет входить развитие спортивной составляющей клуба, усиление спортивного и селекционного направлений, а также команды в целом», — рассказал Мамаев «Чемпионату».
Мамаев будет отвечать за спортивную составляющую, селекцию и усиление состава команды. Его голос при выборе новых игроков будет учитываться наравне с решением президента клуба. «Волга» завершила прошедший сезон Первой лиги на 14-м месте.