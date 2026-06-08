Экс-футболист Мамаев получил должность в «Волге»

Павел Мамаев подтвердил своё назначение на должность советника президента ульяновской «Волги». Об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов.

«Это правда. Сегодня должны официально объявить. В мои обязанности на посту советника президента «Волги» будет входить развитие спортивной составляющей клуба, усиление спортивного и селекционного направлений, а также команды в целом», — рассказал Мамаев «Чемпионату».

Мамаев будет отвечать за спортивную составляющую, селекцию и усиление состава команды. Его голос при выборе новых игроков будет учитываться наравне с решением президента клуба. «Волга» завершила прошедший сезон Первой лиги на 14-м месте.