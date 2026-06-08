"Урал" объявил об уходе Березуцкого

Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения", - говорится в сообщении.

Березуцкому 43 года, он возглавил "Урал" в декабре 2025 года. Под его руководством команда заняла третье место в Лиге Пари (Первой лиге). В стыковых матчах за выход в высший дивизион чемпионата России екатеринбуржцы уступили махачкалинскому "Динамо".

Ранее Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа", работал в тренерских штабах нидерландского "Витесса", московского ЦСКА и "Краснодара". Также он возглавлял азербайджанский "Сабах", под его руководством клуб выиграл первый в истории трофей - Кубок Азербайджана.

В период игровой карьеры Березуцкий выступал за московские "Торпедо-ЗИЛ" и ЦСКА. В составе красно-синих он стал шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России, а также победителем Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы). В составе сборной России Березуцкий провел 101 матч, забив 5 голов.