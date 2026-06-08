Агент Голенкова рассказал о возможном уходе футболиста из «Ростова»

«Должно быть предложение, которое устроит «Ростов». Агент Голенкова — о возможном уходе футболиста из клуба
Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассмотрит возможность ухода из команды только в том случае, если клуб получит предложение, которое устроит его, заявил «Матч ТВ» агент форварда Андрей Талаев.
По информации Metaratings.ru, Голенков входит в шорт‑лист московского «Спартака». Действующий контракт 26‑летнего форварда с «Ростовом» истекает в конце 2026 года.
— Связывались ли с вами из «Спартака» по поводу возможного трансфера Егора?
— Давайте без комментариев оставим.
— Рассматривает ли Голенков в целом уход из «Ростова» этим летом?
— Если будет вариант, который устроит «Ростов», то рассмотрит. Если не будет такого варианта, то будет играть за «Ростов». Должно быть предложение, которое устроит «Ростов», — сказал Талаев «Матч ТВ».
Голенков выступает за «желто‑синих» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 36 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности на его счету 160 игр, 31 гол и 19 ассистов в составе «Ростова».
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