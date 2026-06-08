Выяснилось, кого «Спартак» рассматривает на случай неудачи с Воробьевым

«Спартак» определился с кандидатурами форвардов на случай неудачных переговоров с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым.

© Sports.ru

По данным Metaratings.ru, Егор Голенков из «Ростова» и Георгий Мелкадзе из «Ахмата» входят в шорт-лист красно-белых как альтернативы Воробьеву.

Утверждается, что подписание российского нападающего планируется клубом для ротации и усиления конкуренции в составе, но основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста.

«Спартак» готов рассматривать вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них москвичи с высокой долей вероятности приобретут легионера на позицию форварда.

Посредники также предлагают менеджменту варианты с подписанием Германа Онугхи («Кайсериспор»), Федора Чалова (ПАОК) и Артема Дзюбы (без клуба). На данный момент «Спартак» не рассматривает кандидатуры данных игроков.