Выяснилось, кого «Спартак» рассматривает на случай неудачи с Воробьевым

Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)
«Спартак» определился с кандидатурами форвардов на случай неудачных переговоров с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым.
По данным Metaratings.ru, Егор Голенков из «Ростова» и Георгий Мелкадзе из «Ахмата» входят в шорт-лист красно-белых как альтернативы Воробьеву.
Утверждается, что подписание российского нападающего планируется клубом для ротации и усиления конкуренции в составе, но основная ставка в атаке будет сделана на иностранного футболиста.
«Спартак» готов рассматривать вариант с продажей Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в летнее трансферное окно. В случае ухода одного из них москвичи с высокой долей вероятности приобретут легионера на позицию форварда.
Посредники также предлагают менеджменту варианты с подписанием Германа Онугхи («Кайсериспор»), Федора Чалова (ПАОК) и Артема Дзюбы (без клуба). На данный момент «Спартак» не рассматривает кандидатуры данных игроков.
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Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)
Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)