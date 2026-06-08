Сперцян стал лидером РПЛ по одному из показателей

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян завершил сезон 2025/26 с наибольшим количеством передач под удар в Российской Премьер-Лиге. По данным статистического канала РУСТАТ, на счету игрока 65 таких передач.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с 62 передачами под удар. По ходу сезона Сперцян также лидировал по созданным голевым моментам — 21 в первых десяти турах и 20 передач под удар за тот же период.

За весь сезон Сперцян забил 13 голов и отдал 16 ассистов, набрав 29 очков по системе «гол+пас». Это второй раз в его карьере в РПЛ, когда он достигает показателя 10+10 за сезон — ранее это произошло в 2022/23.