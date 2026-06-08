Агент игрока "Динамо" ответил на вопрос о продлении контракта

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы футболиста "Динамо" Дмитрия Александрова, высказался о будущем игрока.

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Андрей Талаев заявил, что возможные переговоры с бело-голубыми могут произойти после окончания сборов.

"Общались ли с руководством "Динамо" по поводу возможного продления контракта? Нет, пока не общались. Дима только восстановился. Надо сейчас сборы пройти, а потом общаться, может быть. Да, он уже вернулся в строй, выходил в последнем туре. Но надо подготовиться к новому сезону, войти в тонус в первую очередь", - сказал Талаев "Матч ТВ".

Дмитрий Александров является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне опорный полузащитник провел за основную команду 7 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца декабря 2027 года.