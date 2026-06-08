Перес выступил после победы на выборах президента «Реала»

Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Флорентино Перес выступил после победы на выборах и переизбрания на пост президента «Реала» до 2030 года.
79-летний Перес опередил 37-летнего Энрике Рикельме – 65% голосов против 35%.
«Вы (сосьос – Спортс’‘) в очередной раз продемонстрировали свою преданность и лояльность клубу. Сегодня «Реал» победил. Мы подали миру пример демократии. Мы показали, что мы – одна большая семья, что мы любим «Мадрид» и что мы готовы к будущему. Как президент «Реала» я очень горжусь всеми вами. Это был блестящий день выборов, когда члены клуба свободно выразили свое мнение, чтобы решить судьбу лучшего клуба в истории. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид». Мы будем продолжать работать, чтобы «Реал» продолжал выигрывать титулы. И не сомневайтесь, со мной в качестве президента «Мадрид» был, есть и всегда будет для своих членов. Вы показали миру, что такое мадридизм, что представляет собой это явление, чувство, которое объединяет миллионы людей по всему миру, включая папу римского, которые, находясь в самых отдаленных уголках мира, гордится нашим «Мадридом» как никогда прежде. Мы должны быть едины. Нами движет страсть к «Реалу». Я хочу продолжать строить клуб, который останется лидером во всех самых престижных международных рейтингах. Самый дорогой клуб в мире, с самым высоким доходом, а также клуб с самой высокой международной репутацией. И прежде всего, и это самое важное: мы будем работать над тем, чтобы наши ценности всегда оставались опорой всего, что мы собой представляем, с теми ценностями, которые мы продемонстрировали сейчас: трудолюбие, уважение, смирение, постоянное совершенствование и солидарность. Я обращаюсь и к тем членам клуба, которые не голосовали за меня. Я сделаю все возможное, чтобы учесть ваши замечания и предложения. Доверьтесь нам – мы будем ближе, чем когда-либо, ко всем нашим членам, ведь мы все – болельщики «Реала». У нас есть особый взгляд на жизнь. Мы работаем над тем, чтобы сделать лучший клуб всех времен еще лучше», – заявил Перес.
Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
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Перес о победе на выборах президента «Реала»: «Мы подали миру пример демократии. Я здесь, чтобы защищать «Мадрид» и делать лучший клуб всех времен еще лучше»
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
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