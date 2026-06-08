В "Ахмате" прокомментировали информацию об интересе "Спартака" к Мелкадзе

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Георгию Мелкадзе.

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Генеральный директор грозненского клуба заявил, что "Спартак" не обращался к "Ахмату" по трансферу футболиста.

"Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. На данный момент он футболист "Ахмата". Готовы ли рассмотреть продления по нему? Готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого игрока", - сказал Айдамиров "Спорт-Экспрессу".

Георгий Мелкадзе выступает в составе грозненского "Ахмата" с конца января 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые рассматривают вариант покупки игрока. Мелкадзе является воспитанником "Спартака".