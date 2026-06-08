«Реал» может купить нападающего «Атлетико»

«Реал» делал запрос по Альваресу, «Атлетико» готов продать форварда за 150 млн евро. Аргентинец может быть тем игроком, о котором говорил Перес (Патрик Бергер)
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес заинтересовал «Реал».
По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, 26-летний чемпион мира может быть тем игроком, за которого президент «Мадрида» Флорентино Перес обещал предложить 150 миллионов евро.
Ранее 79-летний менеджер заявил: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ. Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн». Потом он добавил об игроке: «Он абсолютный галактико, калибра Фигу, Зидана, Роналдо, Криштиану, Кака. Он не из АПЛ».
Более того, утверждается, что «Реал» высоко оценивает Альвареса и уже сделал запросы относительно форварда сборной Аргентины.
«Атлетико» готов продать Хулиана, если поступит предложение в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Альварес – приоритетная цель «Барселоны». Также писали об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».
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