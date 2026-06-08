«Реал» может купить нападающего «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес заинтересовал «Реал».

По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, 26-летний чемпион мира может быть тем игроком, за которого президент «Мадрида» Флорентино Перес обещал предложить 150 миллионов евро.

Ранее 79-летний менеджер заявил: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ. Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн». Потом он добавил об игроке: «Он абсолютный галактико, калибра Фигу, Зидана, Роналдо, Криштиану, Кака. Он не из АПЛ».

Более того, утверждается, что «Реал» высоко оценивает Альвареса и уже сделал запросы относительно форварда сборной Аргентины.

«Атлетико» готов продать Хулиана, если поступит предложение в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Альварес – приоритетная цель «Барселоны». Также писали об интересе к игроку со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».