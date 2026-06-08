Выяснилось, когда "Зенит" может сыграть с аргентинским клубом

В аргентинском клубе «Химнасия и Эсгрима Ла-Плата» высказались относительно возможного проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом».

Ранее появилась информация, что российская и аргентинская команды могут сыграть в Санкт-Петербурге в начале июля.

«Матч против «Зенита» пока не подтвержден. Мы все еще завершаем согласование некоторых деталей. Игра может пройти в период между 30 июня и 7 июля. Это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Вероятность того, что матч состоится, оценивается на 90%», — сказал пресс-секретарь «Химнасии» Факундо Сантеллан в беседе с корреспондентом Sport24.

Новый сезон Мир Российской премьер-лиги откроется матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет 18 июля. Чемпионат сезона-2026/2027 стартует 26 июля.