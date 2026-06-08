Экс-футболист "Шинника" умер в 27 лет

Бывший защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Бен Азиз Загре умер на 28-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил агент Дмитрий Селюк.

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Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Его не стало, он умер вчера", - сказал Селюк.

Загре было 27 лет, защитник из Буркина-Фасо подписал контракт с "Шинником" в 2024 году. В июне 2025 года было объявлено об уходе Загре из ярославского клуба в связи с истечением контракта, а в июле стало известно о заболевании игрока. В составе команды он провел 44 матча, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию Гимарайнш" и казахстанский "Кайсар".