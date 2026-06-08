Смолов ответил, завершил ли карьеру футболиста

Бывший игрок ряда российских клубов Федор Смолов ответил на вопрос о своей карьере.

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Федор Смолов заявил, что на данный момент не завершил футбольную карьеру окончательно.

- Твоя карьера не завершена?

- Я пока не объявлял. Поэтому, наверное, окончательно официально не завершена. Пока без футбола, - сказал Смолов "Спорт-Экспрессу".

Федор Смолов выступал в составе "Краснодара", московских "Динамо" и "Локомотива", махачкалинского "Анжи" и других клубов. 36-летний нападающий является чемпионом России, обладателем Суперкубка России и двукратным победителем Кубка России.