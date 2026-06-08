«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас стал ближе к переходу в «Зенит».

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«РБ Спорт» утверждает, что 23-летний футболист и клуб из Санкт-Петербурга согласовали пятилетний контракт.

Вероятность трансфера достаточно велика – вопрос в том, какая сумма устроит «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить Юрия Горшкова и Дмитрия Васильева в сделку по Карпукасу. Также была информация, что петербуржцы предложили 4 млн евро и Васильева за Артема, но «Локо» отказался. Контракт футболиста с москвичами рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.