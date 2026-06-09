Экс-игрок "Спартака" высказался о периоде выступления Мелкадзе за клуб

Бывший игрок "Спартака" Владимир Обухов высказался о периоде выступления Георгия Мелкадзе за клуб.

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Владимир Обухов заявил, что Георгий Мелкадзе является физически крепким и одаренным футболистом.

"Очень рад за Жору - он шел к этому (к игре за сборную России). Помню его по "Спартаку-2" физически крепким и одаренным. Когда Мелкадзе был в "Спартаке", над его результативностью смеялись. Но сколько забил Барриос? А ему почему-то никто не предъявляет. Чмырить своих и не обращать внимания на иностранцев - русский менталитет", - сказал Обухов Sport24.

Георгий Мелкадзе является воспитанником московского "Спартака". Всего за основную команду красно-белых нападающий провел 26 матчей, голевыми действиями не отличился.

На данный момент российский футболист выступает в составе грозненского "Ахмата". В прошедшем сезоне игрок провел 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. В конце марта 2026 года Мелкадзе дебютировал за сборную России в игре с Никарагуа.