Объявлено имя нового тренера сборной Италии

Эксперт по трансферам Джанлука Ди Марцио заявил, что новым главным тренером сборной Италии станет Роберто Манчини. С ним согласен ряд итальянских источников. В том числе утверждается, что Манчини подпишет контракт на сумму € 2 млн в год до 2030 года.

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«Его возвращение в сборную – это всего лишь формальность, поэтому Роберто предстоит осуществить этот переход, о начале которого он, честно говоря, намекал и раньше», – приводит слова Ди Марцио TUTTOmercatoWEB.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством она выиграла Евро-2021. В данный момент главным тренером команды является Сильвио Бальдини.