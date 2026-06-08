Самарцы могут подписать экс-форварда "Акрона".

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По информации источника, 37-летний нападающий Артем Дзюба может перейти в "Крылья Советов".

Сообщается, что несмотря на финансовые проблемы, руководство клуба хочет усилить линию атаки и считает, что Самарская область стала для игрока родной, что может сповысить шансы на его переход.

Напомним, последние два сезона Дзюба защищал цвета "Акрона". В минувшем сезоне на его счету 28 матчей за тольяттинскую команду, в которых форвард записал на свой счет 8 мячей и сделал 5 голевых передач.