Вратарь «Крыльев Советов» не перейдет в «Зенит»

Песьяков не перейдет в «Зенит». 37-летний вратарь решил остаться в «Крыльях» и близок к продлению контракта (Legalbet)
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков не перейдет в «Зенит».
По данным Legalbet, 37-летний вратарь продолжит выступать в составе самарского клуба, несмотря на желание петербуржцев подписать его.
Сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако Песьяков решил остаться в «Крыльях» – он близок к продлению соглашения с клубом.
В прошлом сезоне Сергей провел 30 матчей в Мир РПЛ, 6 из них – на ноль. Подробная статистика футболиста – здесь.
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