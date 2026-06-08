Вратарь «Крыльев Советов» не перейдет в «Зенит»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков не перейдет в «Зенит».

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По данным Legalbet, 37-летний вратарь продолжит выступать в составе самарского клуба, несмотря на желание петербуржцев подписать его.

Сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако Песьяков решил остаться в «Крыльях» – он близок к продлению соглашения с клубом.

В прошлом сезоне Сергей провел 30 матчей в Мир РПЛ, 6 из них – на ноль. Подробная статистика футболиста – здесь.