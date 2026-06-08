«Челси» продаст вратаря

Голкипер Габриэль Слонина покинет «Челси» этим летом.

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Американец перешел в лондонский клуб летом 2022 года из «Чикаго Файр» за 10 миллионов фунтов. С тех пор Габриэль не провел ни одного официального матча за «синих», на его счету 11 игр за «Челси» U21 (17 пропущенных голов, 3 сухих матча). Он выступал за «Эйпен» и «Барнсли» на правах аренды.

Теперь Слонине разрешили искать новый клуб на постоянной основе. На 22-летнего вратаря, имеющего гражданство Польши, претендуют клубы из Европы.

Подробная статистика Слонины доступна здесь.