Сомалийскому арбитру ЧМ-2026 отказали во въезде в США

Сомалийскому футбольному арбитру Омару Абдулкадиру Артану, выбранному для работы на матчах чемпионата мира 2026 года, отказали во въезде в США. Об этом сообщило издание The Daily Somalia со ссылкой на источники в Федерации футбола Сомали.

По его данным, Артана остановили в международном аэропорту Майами, после чего он был отправлен обратно в Стамбул. Посольство Сомали в Найроби ранее сообщало, что оказало содействие в организации поездки арбитра, следовавшего по дипломатическому паспорту.

Артан вошел в число африканских арбитров, выбранных для обслуживания матчей предстоящего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Он также стал первым представителем Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира.

The Daily Somalia отмечает, что Артан ранее был признан лучшим арбитром Африки 2025 года на церемонии награждения Конфедерации африканского футбола в Рабате.

Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под действующие в США ограничения на въезд. При этом для дипломатов, а также лиц, чьи поездки могут быть признаны отвечающими национальным интересам США, предусмотрены отдельные исключения.

По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) и Федерация футбола Сомали пока официально не прокомментировали ситуацию.