В «Индепендьенте» рассказали подробности переговоров по игроку «Спартака»

Пресс-атташе «Индепендьенте» Пабло Гриндетти рассказал подробности переговоров по возможному переходу полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко в аргентинский клуб.

«Идут ли переговоры, открывающие возможность его возвращения? Он публично заявил, что очень хочет вернуться в клуб. С нашей стороны, мы разделяем это же желание. Однако на пути есть проблемы, которые необходимо решить, они отнюдь не простые, но есть хорошая предрасположенность обеих сторон к тому, чтобы это осуществилось. Самый сложный фактор — это российский клуб. Посмотрим, как решится этот вопрос, а также как игроку и его представителю удастся адаптироваться к тому, что может предложить «Индепендьенте». Касаемо финансовых аспектов, «Индепендьенте» очень хочет осуществить его возвращение, но мы не можем делать экономических безумств, которые потом не сможем разрешить. Надеюсь, переговоры придут к благополучному завершению, мы верим, что так и будет. Возможный контракт Барко? Что касается финансового вопроса, я думаю, «Индепендьенте» может достичь согласия при наличии предрасположенности обеих сторон. Очевидно, мы не в состоянии платить такие же суммы, которые платит российский клуб, но желание есть, и всё будет зависеть от предрасположенности обеих сторон. Затем останется договориться об уходе из «Спартака». Мы можем предложить определённые условия, а дальше всё будет зависеть от того, что сможет сделать Эсекьель. Мы понимаем, что российский клуб не отпустит его так просто, но предрасположенность — это хорошая отправная точка», — приводит слова Гриндетти Independiente Rey de America.

Ранее сообщалось об интересе аргентинского клуба к полузащитнику красно-белых.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.