39-летний Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем»

Французский «Лилль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 39-летним нападающим Оливье Жиру.

«Я очень рад продолжить своё приключение здесь. В «Лилле» я чувствую себя прекрасно, мне всё нравится. Приём болельщиков в этом сезоне в Лилле, как и на всех французских стадионах, действительно согрел моё сердце. Прежде всего я разделяю ценности «Лилля», клуба, который усердно работает и выделяется среди других своими методами и результатами. Я всегда хочу большего и полон решимости продолжить и добиться ещё лучших результатов в новом сезоне», — приводит слова Жиру официальный сайт «догов».

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Жиру забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» и другие команды. В составе сборной Франции игрок становился чемпионом мира.