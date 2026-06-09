«Милан» ведет продвинутые переговоры с Гласнером. «Кристал Пэлас» назначит Сажа (The Times)
Оливер Гласнер близок к назначению в «Милан».
По информации The Times, переговоры «россонери» с австрийским специалистом находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что в «Кристал Пэлас» Гласнера заменит тренер «Ланса» Пьер Саж.
В сезоне-2025/26 «Милан» не смог выйти в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в Серии А. После этого клуб уволил с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.
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