Оливер Гласнер близок к назначению в «Милан».

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По информации The Times, переговоры «россонери» с австрийским специалистом находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что в «Кристал Пэлас» Гласнера заменит тренер «Ланса» Пьер Саж.

В сезоне-2025/26 «Милан» не смог выйти в Лигу чемпионов, заняв 5-е место в Серии А. После этого клуб уволил с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.