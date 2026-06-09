Гусев объяснил, почему отказался работать в штабе "Динамо"

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев не рассматривал возможность работы в штабе немецкого специалиста Сандро Шварца, поскольку игроки могли неправильно воспринять его возвращение к роли помощника. Об этом Гусев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее ТАСС сообщал, что Гусев покинул пост главного тренера "Динамо" в связи с истечением срока контракта. Команду возглавил немец Сандро Шварц.

"Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно, - сказал Гусев. - И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны".

Московский клуб в завершившемся сезоне занял седьмое место по итогам чемпионата Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошел до финала "пути РПЛ" в Фонбет - Кубке России, где уступил "Краснодару".