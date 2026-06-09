Экс-игрок медиаклубов подписал контракт с «Уралом»

«Урал» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Ильёй Скоропуповым. Последние полгода он выступал за «Урал-2» (10 матчей, три гола и три голевых паса), а до этого несколько лет играл в Медиалиге, где защищал цвета ФК «10», 2DROTS и других клубов.

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