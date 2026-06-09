Экс-тренер «Динамо» высказался об иностранных коллегах в РПЛ

Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел»
Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об иностранных коллегах в Мир РПЛ.
— Без ревности относитесь к иностранным тренерам?
— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.
— Почему?
— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек, – сказал Гусев.
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